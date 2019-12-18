Венгер: "У Артеты есть ум, есть страсть, но нет опыта"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался по поводу информации о том, что команду может возглавить экс-игрок клуба Микель Артета.
Отметим, что Венгер тренировал Артету в лондонском клубе с 2011 по 2016 годы.
"Конечно, у "Арсенала" сейчас непростое время, поэтому мне не особо хочется комментировать эту информацию. Я страдаю, как и все болельщики клуба.
У Артеты есть ум, есть страсть, у него прекрасное будущее. Однако у него нет опыта на таком уровне, ему придется столкнуться с такой проблемой", - цитирует Венгера Sky Sports.
"Арсенал" после 17 туров занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.
А еще: Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"| http://soccernews.ru
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