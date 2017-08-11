Венгер: "У Ляказетта отличные шансы вписаться в игру "Арсенала"

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Венгер: "У Ляказетта отличные шансы вписаться в игру "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он рассчитывает на нападающего Александра Ляказетта, который был куплен у "Лиона". 

"У Ляказетта отличные шансы вписаться в игру "Арсенала". Во Франции он забивал голы каждые 80 минут. Алекс должен доказать, что может делать подобное и в АПЛ", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что "Арсенал" заплатил за 26-летнего Ляказетта 53 миллиона евро.

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