Венгер: "У Ляказетта отличные шансы вписаться в игру "Арсенала"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он рассчитывает на нападающего Александра Ляказетта, который был куплен у "Лиона".

"У Ляказетта отличные шансы вписаться в игру "Арсенала". Во Франции он забивал голы каждые 80 минут. Алекс должен доказать, что может делать подобное и в АПЛ", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что "Арсенал" заплатил за 26-летнего Ляказетта 53 миллиона евро.

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