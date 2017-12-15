Венгер: "У "Манчестер Сити" есть все, чтобы быть успешным"

Теги арсенал лондонарсен венгерманчестер сити

Венгер: "У "Манчестер Сити" есть все, чтобы быть успешным"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер провел параллели между нынешним "Манчестер Сити" и "канонирами" образца сезона 2003/04.

"У нас тогда не было бензина и идей, а у "Манчестер Сити" сейчас есть бензин и идеи, что делает их более эффективными. У них есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать выигрывать. Так почему бы и нет? У них достаточно мастерства, чтобы реализовывать его в свою пользу" - приводит слова Венгера The Independent.

Напомним, что в сезоне 2003/04 "Арсенал" ни разу не проиграл в АПЛ.

Читайте также: Венгер приблизился к рекорду Реднаппа. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов