Венгер: "У "Манчестер Сити" есть все, чтобы быть успешным"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер провел параллели между нынешним "Манчестер Сити" и "канонирами" образца сезона 2003/04.

"У нас тогда не было бензина и идей, а у "Манчестер Сити" сейчас есть бензин и идеи, что делает их более эффективными. У них есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать выигрывать. Так почему бы и нет? У них достаточно мастерства, чтобы реализовывать его в свою пользу" - приводит слова Венгера The Independent.

Напомним, что в сезоне 2003/04 "Арсенал" ни разу не проиграл в АПЛ.

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