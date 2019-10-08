Венгер: "У меня было несколько предложений из АПЛ, однако я предан "Арсеналу"
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что за последнее время у него было несколько предложений из АПЛ.
"Я всем сердцем предан "Арсеналу" и уже после этого я профессионал. Я принял решение уйти из АПЛ из-за своей связи с "Арсеналом". У меня было несколько предложение от английских клубов, однако я отказался от них.
Работа в ФИФА? Это главный орган мира по развитию футбола. Им нужны люди с опытом и хорошими познаниями о футболе. Решение скоро будет принято", - приводит слова Венгера Sky Sports.
Напомним, что Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3