Венгер: "У меня было несколько предложений из АПЛ, однако я предан "Арсеналу"

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Венгер: "У меня было несколько предложений из АПЛ, однако я предан "Арсеналу"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что за последнее время у него было несколько предложений из АПЛ.

"Я всем сердцем предан "Арсеналу" и уже после этого я профессионал. Я принял решение уйти из АПЛ из-за своей связи с "Арсеналом". У меня было несколько предложение от английских клубов, однако я отказался от них.

Работа в ФИФА? Это главный орган мира по развитию футбола. Им нужны люди с опытом и хорошими познаниями о футболе. Решение скоро будет принято", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год.

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