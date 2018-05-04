Венгер: "У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в "Арсенале"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер вновь поговорил о своем уходе из клуба.
"У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в "Арсенале". Это печально. Впрочем, это жизнь. Почти все любовные истории рано или поздно заканчиваются и заканчиваются плохо. В большинстве случаев всё именно так. Я провёл здесь 22 года, поэтому уйти непросто. В своей жизни я сталкивался со сложными ситуациями и столкнусь ещё" - приводит слова Венгера Sky Sports.
Напомним, что вчера "Арсенал" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/2 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30