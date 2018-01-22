Венгер: "У Мхитаряна есть все необходимые качества"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о переходе Генриха Мхитаряна.

"Мхитарян - всесторонне развитый футболист. Он может создавать моменты, хорошо обороняется, очень трудолюбив и предан футболу. Должен сказать, что у него есть все необходимые качества" - приводит слова Венгера официальный сайт "Арсенала".

В текущем сезоне Мхитарян провел 22 матча, отметился двумя голами и 6 ассистами.

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