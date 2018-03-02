Венгер: "У нас был пенальти, чтобы вернуться в игру, но мы не воспользовались своим шансом"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналистами после поражения от "Манчестер Сити" (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

"Мы потратили много сил сегодня, но начали игру очень неуверенно и поплатились за это.

У нас был пенальти, чтобы вернуться в игру, но мы не воспользовались своим шансом. Сегодня мы проиграли команде, которая является лучшей в Англии. На данный момент нам сложно играть с "Манчестер Сити" на равных. Разница между нами в турнирной таблице не случайна", - сказал француз.

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