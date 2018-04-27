Венгер: "У нас с Фергюсоном сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал об отношениях с экс-тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном.

"Сейчас наши взаимоотношения мирные. Мы оба успокоились, со временем уважение берет верх. Вы знаете, что мы часто противостояли друг другу и долгое время были связаны со своими клубами. Для нас обоих это была не просто работа в футбольном клубе, у нас сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви. У него с "Манчестер Юнайтед", у меня с "Арсеналом".

Мы с Фергюсоном стали ближе, хорошо общаемся, каждый хранит свои воспоминания" - приводит слова Венгера Goal.com.

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