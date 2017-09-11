Венгер: "У Санчеса нет лишнего веса"

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Венгер: "У Санчеса нет лишнего веса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слова наставника молодежной сборной Чили Хосе Сулантай о том, что нападающий Алексис Санчес испытывает проблемы с лишним весом.

"Алексис полностью сконцентрирован на матчах Премьер-лиги и Лиги Европы. Его сборная неудачно сыграла с Боливией, но Санчес вернулся в клуб в полной боевой готовности. Да, пока он не готов играть три матча за неделю, но он не толстый. Процент жира у Санчеса – менее 10 процентов. Такое часто бывает, когда нет положительного результата, люди начинают что-то выдумывать", - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что этим летом форвард едва не перешел в "Манчестер Сити". В этом сезоне 28-летний Санчес провел за "Арсенал" 2 матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Венгер мог возглавить "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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