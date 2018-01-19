Венгер: "Уход ван Перси в "МЮ" был более болезненным, чем предстоящий переход Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил предстоящий переход нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" с трансфером форварда Робина ван Перси в стан "дьяволов" в 2012 году.

"Когда мы взяли ван Перси, он играл за дубль "Фейеноорда". Мы прошли долгий путь с ним, а затем он ушел. Это было очень болезненно. Что касается Санчеса, то мы знали, что он не продлит контракт и смирились с этим. Впрочем это не будет односторонний трансфер. К нам перейдет игрок "МЮ". Они смогут заменить друг друга", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что Санчес в ближайшее время перейдет в "Манчестер Юнайтед" в обмен на хавбека манкунианцев Генриха Мхитаряна.

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