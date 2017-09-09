Венгер: "Уверен, что "Арсенал" способен бороться за чемпионство в этом сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что команда сможет бороться за первое место в чемпионате Англии.

По итогам трех туров "канониры" набрали три очка.

"Уверен, что "Арсенал" способен бороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас мы достаточно сильны. В чемпионате наметилась группа лидеров в борьбе за титул, но они не в лучшем положении, чем мы. Да, "Арсенал" проиграл "Ливерпулю", но мы способны изменить ситуацию в свою пользу" , - отметил он.

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