Венгер уверен, что Санчес останется в "Арсенале"

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Венгер уверен, что Санчес останется в "Арсенале"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что чилийский форвард Алексис Санчес не покинет команду этим летом.

"Уверен ли я, что Санчес останется? Конечно. Осталось совсем немного вопросов, которые предстоит уладить" - цитирует Венгера FourFourTwo.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что "канониры" готовы продать нападающего за 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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