Венгер уверен, что Санчес останется в "Арсенале"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что чилийский форвард Алексис Санчес не покинет команду этим летом.
"Уверен ли я, что Санчес останется? Конечно. Осталось совсем немного вопросов, которые предстоит уладить" - цитирует Венгера FourFourTwo.
Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что "канониры" готовы продать нападающего за 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24