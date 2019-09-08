Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Месси в "Арсенал"



Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в 2003 году лондонский клуб вел переговоры по трансферу аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"В жизни нам приходится сталкиваться с несостоявшимися сделками. Одной из таких сделок стал несостоявшийся трансфер Месси. В 2003 году мы подписали контракт с Фабрегасом и вели переговоры с Месси. Тогда "Арсенал" был на одном уровне с "Барселоной". Мы могли создать отличную команду с Фабрегасом, Пике и Месси.

Фабрегас и Пике в итоге приехали в Англию, но Месси остался в Испании. Тогда мы интересовались им, но сейчас он неприкасаемый", - приводит слова Венгера beIN Sports.

Напомним, что 32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". На счету аргентинца 603 гола за каталонский клуб. Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года.

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