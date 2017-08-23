Венгер: "В "Арсенале" - слишком много лидеров"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о лидерах своей команды.

"У нас - много лидеров, однако современная жизнь требует меньшей централизованности - необходим только один или два человека для этой роли. В настоящий момент Мертезакер и Косиельни являются капитанами с Чехом, поэтому на них лежит особая ответственность", - приводит слова наставника "канониров" SquawkaNews.

Напомним, Уилшер не покинет "Арсенал". | soccernews.ru