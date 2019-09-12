Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА
Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в скором времени будет назначен техническим директором Международной федерации футбола. Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, в список задач специалиста будет входить улучшение тренерских стандартов и советы в различных сферах футбола.
Ранее ФИФА покинули Марко ван Бастен и Звонимир Бобан.
Напомним, 69-летний специалист на протяжении 22 лет работал главным тренером "Арсенала". В 2018 году он покинул свой пост и пока остается без клуба.
А еще: Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"| http://soccernews.ru
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