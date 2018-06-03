Венгер: "В ближайшие 15 дней отвечу на вопрос о своем будущем"

Известный французский тренер Арсен Венгер высказался о своем будущем.

" Мое будущее? Это вопрос, на который я должен ответить в ближайшие 15 дней. Да, я всегда хочу тренировать, но я не знаю, приму ли я новый сумасшедший вызов. Это работа, которая требует полной приверженности. Мне пока нужно дистанцироваться от этого. Что может повлиять на принятие решения? Я должен видеть, насколько я скучаю по работе и чувствую недостаток в притоке адреналина ", - цитирует 68-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, известный карикатурист показал, как Венгер ждет звонка от "Реала". | soccernews.ru