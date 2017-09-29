Венгер: "В целом я доволен результатом"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарии после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против БАТЭ.

"У нас был экспериментальный состав. На поле оказались и опытные игроки, и молодёжь. Мне понравилось, как они взаимодействовали. 65 минут наша команда неплохо держала темп, потом ребята немного подсели. Но в целом я доволен результатом" - сказал Венгер.

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