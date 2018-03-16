Венгер: "В четвертьфинале Лиги Европы хотелось бы избежать встречи с "Атлетико"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер остался доволен тем, как его команда сыграла в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Миланом" (3:1).

"В целом игра получилась открытой. В первом тайме, стремясь сохранить результат, мы немного засиживались в обороне. Мы встречались с очень хорошей командой. Нам нужно прибавить в защите, а так у нас техничная команда с уклоном на атаку.

Когда приходится обороняться, у нас возникают проблемы. Но к концу матча мы стали играть компактнее и надежнее. В целом теперь мы играем гораздо лучше. Эта победа была нам нужна, чтобы продолжить удачную серию. Игра получилась сложной, но в итоге мы победили. Если продолжим в том же духе в плане игры и результата, то болельщики будут нас поддерживать.

В четвертьфинале, конечно, хотелось бы избежать встречи с "Атлетико", – сказал Венгер.

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