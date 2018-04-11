Венгер: "В ЦСКА собраны лучшие полузащитники России"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высоко отозвался об игре полузащитников московского ЦСКА Александра Головина и Алана Дзагоева.

"Впечатлила ли меня игра Головина в Лондоне. Он сыграл хорошо. Не просто так его вызывают в сборную России. Как и Дзагоева. Получается, в ЦСКА собраны лучшие полузащитники России. Естественно, это серьезный уровень", - цитирует наставника "канониров" sport24.ru.

Напомним, завтра ЦСКА и "Арсенал" сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

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