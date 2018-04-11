Венгер: "В ЦСКА собраны лучшие полузащитники России"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высоко отозвался об игре полузащитников московского ЦСКА Александра Головина и Алана Дзагоева.
"Впечатлила ли меня игра Головина в Лондоне. Он сыграл хорошо. Не просто так его вызывают в сборную России. Как и Дзагоева. Получается, в ЦСКА собраны лучшие полузащитники России. Естественно, это серьезный уровень", - цитирует наставника "канониров" sport24.ru.
Напомним, завтра ЦСКА и "Арсенал" сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
Не пропустите: Глеб дал прогноз на матч ЦСКА - "Арсенал". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА
-
"Зальцбург" принимает "Лацио" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы
-
Домашние провансальцы и амбициозные "быки": "Марсель" сразится с "РБ Лейпциг"
-
Очередная надежда на чудо: "Спортинг" постарается забить 3 мяча "Атлетико"
-
Повторить римский подвиг: ЦСКА надеется на чудо в матче с "Арсеналом"
Лента новостей
-
Дель Пьеро: "Мне трудно понять Буффона"
-
На летние трансферы Гвардиола получит почти 700 миллионов евро
-
В "Барселоне" недовольны игрой Умтити в последних матчах
-
"Спартак" из-за травмы теряет своего вингера
-
Перес разочарован действиями двух игроков основного состава "Реала" в матче с "Ювентусом"
-
"Ювентус" отказался от подписания хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Бавария" намерена предпринять новые попытки договориться с Хайнкесом о продлении сотрудничества
-
Тебас: "Не исключаю проведения матча чемпионата Испании в России"
-
"Бавария" определилась с будущим Рибери
-
Марсело: "Пенальти был очевидным"
-
Погба заинтересован в переходе в ПСЖ
-
Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА
-
Тухель определился со своим первым приобретением в ПСЖ
-
Кьеллини: "Сколько вы заплатили за этот пенальти?"
-
ПСЖ назвал трансферную стоимость Курзава
-
АПЛ переписала гол Эриксена на Кейна
-
Гвардиола определился с трансферными планами на лето
-
Марсело: "Мы сделали то, на что не способна "Барселона"