Венгер: "В декабре известны чемпионы в четырех из пяти топ-лиг, с футболом что-то не так"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что богатые клубы уничтожили конкуренцию в европейском футболе.

"В декабре известны чемпионы в четырех из пяти ведущих чемпионатов. Это означает, что с футболом что-то не так. Финансовые возможности некоторых клубов разрушают конкуренцию", - цитирует Венгера BBC.

Напомним, что в Англии "Манчестер Сити" оторвался на 15 очков от ближайшего преследователя. В Германии отрыв "Бавария" составляет 16 очков. В Испании "Барселона", а во Франции ПСЖ опережают конкурентов на 11 очков. Только в Италии "Наполи" впереди "Ювентуса" на одно очко.

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