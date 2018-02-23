Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"

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Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер остался доволен тем, что его команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. 

Напомним, что в ответной игре 1/16 финала "канониры" на своем проиграли шведскому "Эстерсунду" со счетом 1:2. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арсенала".

"Мы были лучше во втором тайме, контролировали все. В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации. В итоге вышли дальше. Мы хорошо готовились к сопернику, очень серьезно подходили. "Эстерсунд" сыграл очень хорошо. Это сильный коллектив. У него нет большой истории и громких имен, но команда сильная", - сказал он.

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru

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