Венгер: "В первом тайме мы слишком отдали инициативу "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналистами после победы над "Челси" в полуфинале Кубка лиги (2:1).

По словам наставника, его подопечные слишком боялись соперника в первом тайме.

"В первом тайме мы слишком отдали инициативу "Челси". Мы немного боялись идти вперед, из-за чего и пострадали. Мы не играли в правильном ключе, но после перерыва ситуация изменилась. "Арсенал" взял игру под свой контроль. Знали, что во второй половине можем сыграть лучше, и сделали это. У нас есть время, чтобы подготовиться к финалу. Будем рады видеть наших болельщиков на "Уэмбли ". Играли уже там несколько раз, и счастливы снова отправиться туда", - сказал он. | soccernews.ru