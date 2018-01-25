Венгер: "В первом тайме мы слишком отдали инициативу "Челси"

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Венгер: "В первом тайме мы слишком отдали инициативу "Челси"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналистами после победы над "Челси" в полуфинале Кубка лиги (2:1).

По словам наставника, его подопечные слишком боялись соперника в первом тайме. 

"В первом тайме мы слишком отдали инициативу "Челси". Мы немного боялись идти вперед, из-за чего и пострадали. Мы не играли в правильном ключе, но после перерыва ситуация изменилась. "Арсенал" взял игру под свой контроль. Знали, что во второй половине можем сыграть лучше, и сделали это. У нас есть время, чтобы подготовиться к финалу. Будем рады видеть наших болельщиков на "Уэмбли ". Играли уже там несколько раз, и счастливы снова отправиться туда", - сказал он.  | soccernews.ru

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