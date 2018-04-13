Венгер: "В полуфинале ЛЕ не хотели бы сыграть с "Атлетико"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он бы не хотел сыграть с "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы.

Напомним, что жеребьевка полуфинала турнира пройдет 13 февраля.

"В идеале мы бы не хотели попасть на "Атлетико". На бумаге они, возможно, сильнейшая команда в турнире. Но в любом случае нам надо будет показать хороший футбол – с любым соперником", - сказал он.

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