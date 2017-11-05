Венгер в преддверии матча с "Манчестер Сити" лестно отозвался об Озиле

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Венгер в преддверии матча с "Манчестер Сити" лестно отозвался об Озиле

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о хавбеке Месуте Озиле.

"Озил не уступает в классе лучшим атакующим футболистам "Манчестер Сити". Я так считаю. Каждый большой игрок хочет внести свой вклад в большой игре, а эта будет именно такой.

Озил на данный момент пребывает в хорошей физической форме. Люди говорят об Алексисе Санчесе, но для нас точно так же важна игра Месута. Он вносит весомый вклад в то, какой футбол мы показываем. Он может быть полезен при каждой атаке, потому что футболист, который умеет создавать моменты" - приводит слова Венгера FourFourTwo.

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