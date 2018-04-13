Венгер в пятый раз подряд не сумел победить в России

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер в пятый раз подряд не сумел победить в России

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграл вничью с ЦСКА (2:2, первый матч 4:1).

Стоит отметить, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер никак не может выиграть в России.

В 1994 году он возглавлял "Монако" и разошелся миром со "Спартаком" (0:0). В 2000-м его "Арсенал" проиграл "Спартаку" (1:4), в 2003-м "канониры" сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0). И наконец еще через три года "Арсенал" проиграл ЦСКА (0:1).

Не пропустите: "Арсенал" уходит от поражения в матче с ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов