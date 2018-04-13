Венгер в пятый раз подряд не сумел победить в России

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграл вничью с ЦСКА (2:2, первый матч 4:1).

Стоит отметить, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер никак не может выиграть в России.

В 1994 году он возглавлял "Монако" и разошелся миром со "Спартаком" (0:0). В 2000-м его "Арсенал" проиграл "Спартаку" (1:4), в 2003-м "канониры" сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0). И наконец еще через три года "Арсенал" проиграл ЦСКА (0:1).

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