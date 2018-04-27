Венгер ведет переговоры с топ-клубом



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ведет переговоры с ПСЖ, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, французский специалист две недели назад встречался с руководителями парижского клуба. Венгер может занять пост генерального менеджера ПСЖ. При этом главным тренером команды будет Томас Тухель.

Напомним, что 68-летний Венгер уйдет с поста наставника "Арсенала" по окончании этого сезона.

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