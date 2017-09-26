Венгер: "Вест Бромвич" оказывал на нас серьёзное давление"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарии после матча шестого тура АПЛ против "Вест Бромвича".
"Соперник оказывал на нас серьёзное давление, особенно это чувствовалось в первом тайме. "Вест Бромвич" играл достаточно просто, но постоянно создавал опасные моменты, которые беспокоили нашу оборону. После перерыва мы контролировали ход матча. Арбитру пришлось принять сложное решение при назначении пенальти. Игрок "Арсенала" мог уйти от опеки и забить гол. Такой пенальти имеет право на существование. Вы всегда испытываете дополнительное давление, когда остальные соперники выигрывают свои матчи. В такие моменты нельзя терять очки" - цитирует Венгера BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Вест Бромвич". | http://soccernews.ru
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|6
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|6
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|Саутгемптон
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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