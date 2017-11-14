Венгер: "Возможно, я буду тренировать сборную"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он может стать наставником национальной сборной.
"Сейчас я хочу каждый день принимать участие в жизни клуба. Это и есть суть тренерской работы. Но когда-нибудь у меня не будет хватать сил, чтобы работать каждый день. Возможно, я буду тренировать сборную. Не исключено, что я буду готовить команду к Чемпионату Мира-2022", - приводит слова Венгера L’Equipe.
Напомним, что контракт 68-летнего Венгера с "Арсеналом" истекает летом 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4