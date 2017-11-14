Венгер: "Возможно, я буду тренировать сборную"

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Венгер: "Возможно, я буду тренировать сборную"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он может стать наставником национальной сборной.

"Сейчас я хочу каждый день принимать участие в жизни клуба. Это и есть суть тренерской работы. Но когда-нибудь у меня не будет хватать сил, чтобы работать каждый день. Возможно, я буду тренировать сборную. Не исключено, что я буду готовить команду к Чемпионату Мира-2022", - приводит слова Венгера L’Equipe.

Напомним, что контракт 68-летнего Венгера с "Арсеналом" истекает летом 2019 года. 

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