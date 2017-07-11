Венгер: "Все топ-клубы Европы выкатили перед Мбаппе красную ковровую дорожку"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал информацию об интересе "канониров" к форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

" Мбаппе - игрок , который, просыпаясь утром, может сам выбирать, куда он хочет уйти. В мире есть не так много игроков , которые имеют такую возможность. Ему всего 18 лет, а уже все европейские топ-клубы выкатили перед ним красную ковровую дорожку. Никто не может сказать, что он не заинтересован в игроке такого калибра, все клубы заинтересованы ", - цитирует наставника "Арсенала" FootMercato.

Напомним, Мбаппе не перейдет в "Реал". | soccernews.ru