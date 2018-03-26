Венгер встал на защиту Эмери

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Венгер встал на защиту Эмери

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о будущем тренера ПСЖ Унаи Эмери.

"Я всегда был близок к ПСЖ и всегда поддерживал этот клуб. Думаю, им нужна стабильность. Пресса уже успела уволить Эмери, но принимать решение будет клуб. Лично мне кажется, что Эмери - очень компетентный тренер, а ПСЖ нужна стабильность, чтобы двигаться вперед. Поэтому не считаю, что ему пора уходить. Однако люди любят принимать поспешные решения" - приводит слова Венгера Lefigaro.

Напомним, что слухи об отставке Эмери появились после вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Реала" на стадии 1/8 финала.

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