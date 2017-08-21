Венгер встал на защиту Озила

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник его команды Месут Озил не заслуживает критики в свой адрес.

"Я думаю, что Озил сражался, но сложно выделить из команды кого-то одного. У нас было много шансов забить, а лично Озил не заслуживает критики в свой адрес", - сказал он.

Напомним, что после игры со "Сток Сити" (0:1) полиция города Сток-он-Трент подшутила насчёт неяркой игры Озила.

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