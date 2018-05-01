Венгер выбрал место для продолжения карьеры

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Daily Star, Венгер отклонил предложение поступившее от ПСЖ, так как хочет поработать со сборной Франции.

Напомним, что ранее Венгер заявил, что покинет "Арсенал" по окончанию сезона.

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