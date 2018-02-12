Венгер выразил недовольство игрой "Арсенала" на выезде

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Венгер выразил недовольство игрой "Арсенала" на выезде

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением об игре команды в выездных матчах.

"Наша статистика на выезде в этом сезоне худшая за все время, что я руковожу "Арсеналом". Необходимо это менять. Мы должны намного лучше действовать вдали от дома, если хотим на что-то претендовать в этом сезоне" - приводят слова Венгера английские СМИ.

Отметим, что 15 февраля "канонирам" предстоит сыграть на выезде с "Эстерсундом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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