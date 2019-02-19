Венгер высказался о проблемах Озила в "Арсенале"

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Венгер высказался о проблемах Озила в "Арсенале"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о нынешних проблемах полузащитника Месута Озила, который потерял место в стартовом составе "канониров".

"После подписания нового контракта с клубом он мог оказаться в зоне комфорта. К сожалению, продление соглашения не всегда гарантирует максимальную отдачу со стороны футболиста" - приводит слова Венгера The Guardian.

Напомним, что 30-летний Озил год назад подписал с "Арсеналом" контракт до 2021 года. Его зарплата по новому договору выросла до 20,8 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне немецкий хавбек сыграл за "пушкарей" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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