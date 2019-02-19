Венгер высказался о проблемах Озила в "Арсенале"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о нынешних проблемах полузащитника Месута Озила, который потерял место в стартовом составе "канониров".
"После подписания нового контракта с клубом он мог оказаться в зоне комфорта. К сожалению, продление соглашения не всегда гарантирует максимальную отдачу со стороны футболиста" - приводит слова Венгера The Guardian.
Напомним, что 30-летний Озил год назад подписал с "Арсеналом" контракт до 2021 года. Его зарплата по новому договору выросла до 20,8 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне немецкий хавбек сыграл за "пушкарей" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11