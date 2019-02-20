Венгер высказался о продлении контракта с полузащитником "Арсенала" Озилом

Эк-тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом. Об этом сообщает A Bola.

Новый контракт рассчитан до 2021 года было подписано в январе 2018-го. Однако в последнее время футболист снизил результативность.

"По моему мнению, новый контракт никак не повлиял на это. Когда мы его подписывали, мы были уверены, что у нас будет хороший футболист на протяжении всего времени.

У Озила есть контракт. Проблема в том, что если мы хотим нанять такого игрока, то должны потратить 100 миллионов евро. Поэтому в какой-то момент наступает дилемма. Мы либо переподписываем с ним контракт, что нам ничего не стоит, либо мы расстаемся с ним и тратим такие деньги на нового игрока", - сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Озил участвовал в 14 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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