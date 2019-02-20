Венгер высказался о продлении контракта с полузащитником "Арсенала" Озилом

Теги арсенал лондонмесут озил

Венгер высказался о продлении контракта с полузащитником "Арсенала" Озилом

Эк-тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом.  Об этом сообщает A Bola.

Новый контракт рассчитан до 2021 года было подписано в январе 2018-го. Однако в последнее время футболист снизил результативность.

"По моему мнению, новый контракт никак не повлиял на это. Когда мы его подписывали, мы были уверены, что у нас будет хороший футболист на протяжении всего времени. 

У Озила есть контракт. Проблема в том, что если мы хотим нанять такого игрока, то должны потратить 100 миллионов евро. Поэтому в какой-то момент наступает дилемма. Мы либо переподписываем с ним контракт, что нам ничего не стоит, либо мы расстаемся с ним и тратим такие деньги на нового игрока", - сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Озил участвовал в 14 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

А еще: Венгер провёл встречу с президентом ПСЖ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Анжи" получил еще один денежный перевод

"Анжи" получил еще один денежный перевод

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов