Венгер высказался о реформе Лиги Чемпионов

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Венгер высказался о реформе Лиги ЧемпионовЭкс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о возможной реформе Лиги Чемпионов.

"Если говорить прямо – клубы всегда хотят больше денег. Больше игр приносят больше денег. Но фанаты не хотят просто больше матчей - они хотят видеть больше значимых игр, в которых есть смысл.

Нужно искать компромисс между количеством и качеством игр. Между большей прибылью и тем, чего хотят болельщики – простоты, ясности и матчей со смыслом. Кроме того появились СМИ, которые пробуют диктовать, что должно произойти. Так что, ожидаю в будущем большую битву.

Но предлагаемая модель Лиги Чемпионов мне совсем не нравится", – заявил Венгер в эфире BeIN Sports.

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