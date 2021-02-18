Венгер высказался о реформе Лиги Чемпионов

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о возможной реформе Лиги Чемпионов.

"Если говорить прямо – клубы всегда хотят больше денег. Больше игр приносят больше денег. Но фанаты не хотят просто больше матчей - они хотят видеть больше значимых игр, в которых есть смысл.

Нужно искать компромисс между количеством и качеством игр. Между большей прибылью и тем, чего хотят болельщики – простоты, ясности и матчей со смыслом. Кроме того появились СМИ, которые пробуют диктовать, что должно произойти. Так что, ожидаю в будущем большую битву.