Венгер высказался о результатах "Барселоны" в Лиге Чемпионов

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Венгер высказался о результатах "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о результатах "Барселоны" в Лиге Чемпионов, передает beIN Sports.

Накануне каталонцы не смогли обыграть пражскую "Славию" (0:0) на "Камп Ноу".

"Барселона" выступает так, будто команда в кризисе. Футболисты двигаются медленно, динамики нет. На последних метрах поля играют индивидуально.

"Барселона" - необычный случай, так как команда всегда показывала невероятную комбинированную игру, а Месси делал разницу в классе. Такое впечатление, что все ждут действий от Месси", - сказал Венгер.

"Барселона" занимает 1 место в группе F, имея в активе 8 баллов. 27 ноября команда сыграет с "Боруссией".

Не пропустите: "Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru

   
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Так и есть. Левый фланг атаки, фактически отсутствует. Рястягивали оборону прорывами только по правому флангу Дембеле и Семеду. .....В итоге, когда получал мяч Месси, на него набрасывались три-четыре игрока Славии. Гризман как был бесполезен, так и остался до конца матча. Только с выходом Фати, левый фланг немного зашевелился.

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