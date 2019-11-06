Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о результатах "Барселоны" в Лиге Чемпионов, передает beIN Sports.



Накануне каталонцы не смогли обыграть пражскую "Славию" (0:0) на "Камп Ноу".



"Барселона" выступает так, будто команда в кризисе. Футболисты двигаются медленно, динамики нет. На последних метрах поля играют индивидуально.



"Барселона" - необычный случай, так как команда всегда показывала невероятную комбинированную игру, а Месси делал разницу в классе. Такое впечатление, что все ждут действий от Месси", - сказал Венгер.

"Барселона" занимает 1 место в группе F, имея в активе 8 баллов. 27 ноября команда сыграет с "Боруссией".

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