Венгер высказался о своем будущем

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него много предложений о новом месте работы.

"Предложений даже больше, чем я ожидал. Впрочем я пока что ничего не рассматривал. Хочу быть сосредоточен на работе с "Арсеналом" до последнего дня моего контракта", – приводит слова Венгера Goal.com.

По некоторым данным, интерес к Венгеру проявляют ПСЖ, "Монако" и китайские клубы.

Напомним, что 68-летний специалист покинет "Арсенал" по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Венгер: "Теперь я смогу покричать с трибуны на нового тренера "Арсенала". | http://soccernews.ru