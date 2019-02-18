Венгер высказался о своем будущем

Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он пока что не определился со своим будущим.

"Пока что мое будущее останется неопределенным. Сейчас я наслаждаюсь обычной жизнью. В последнее время мне удалось много попутешествовать. Мне приятно, что стало меньше давления, а также от появления большей свободы. Впрочем, я скучаю по работе.

У меня было несколько предложений, но я всем отказал. Пока я не определился. Я считаю, что должен помогать людям добиваться максимума. Я хочу продолжать заниматься этим, но пока не знаю в каком статусе это будет", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что 69-летний Венгер покинул "Арсенал" прошлым летом после 22 лет работы в клубе. Его преемником на посту наставника "канониров" Унаи Эмери.

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