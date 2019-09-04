Венгер высказался о своём будущем
Известный французский тренер Арсен Венгер порассуждал о своих перспективах вернуться в большой футбол.
"До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что больше никогда не буду тренировать. Я очень хочу делиться знаниями и опытом, приобретёнными в футболе. Хотел бы вновь окунуться в атмосферу соревновательности", - цитирует француза beIN SPORTS.
69-летний Венгер остаётся без клуба с мая 2018 года, когда он покинул лондонский "Арсенал", который тренировал более 20 лет.
В последнее время культового наставника связывали с возможной работой в "Виссел Кобе", "Ньюкасле", "Ницце" и "Локомотиве".
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