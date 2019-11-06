Венгер высказался о возможном назначении в "Баварию"



Французский тренер Арсен Венгер заявил, что ему было бы интересно возглавить "Баварию".

"Конечно, мне был бы интересен вариант с "Баварией". Работа тренером - это моя жизнь. Я очень скучаю по работе. Я тренировал с 33 до 69 лет, работая без перерывов на высшем уровне", - приводит слова Венгера в эфире beIN Sports.

Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.

Что касается Венгера, то он является безработным с 2018 года, после того как покинул "Арсенал".

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