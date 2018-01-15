Венгер высказался о возможном переходе Малкома в "Арсенал"

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Венгер высказался о возможном переходе Малкома в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном переходе вингера "Бордо" Малкома в лондонский клуб.

"Пока ничего конкретного. Было бы лучше, если бы имена игроков оставались в тайне" - цитирует Венгера Goal.com.

Напомним, что "Бордо" оценивает Малкома в 50 миллионов евро. "Арсенал" видит в 20-летнем бразильце замену чилийскому нападающему Алексису Санчесу.

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