Венгер высказался о возможном переходе Малкома в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном переходе вингера "Бордо" Малкома в лондонский клуб.

"Пока ничего конкретного. Было бы лучше, если бы имена игроков оставались в тайне" - цитирует Венгера Goal.com.

Напомним, что "Бордо" оценивает Малкома в 50 миллионов евро. "Арсенал" видит в 20-летнем бразильце замену чилийскому нападающему Алексису Санчесу.

Не пропустите: "Арсенал" близок к приобретению лидера "Уотфорда". | http://soccernews.ru