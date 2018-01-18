Венгер высказался о возможном подписании Обамеянга

Теги арсен венгерарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

Венгер высказался о возможном подписании ОбамеянгаГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном подписании его клубом форварда дортмундской "БоруссииПьера-Эмерика Обамеянга.

"Трансфер Обамеянга?  Мне нечего сказать по этому поводу. Будет лучше, если все останется в тайне. Пресса опубликует информацию по нему, когда его будущее будет более ясным. Мы не приблизились ни по одному из трансферов, кроме ухода Санчеса", - приводит слова наставника "канониров" The Sun.

Напомним, ранее Венгер прокомментировал возможный обмен Санчеса на Мхитаряна. | soccernews.ru

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