Венгер высказался о возможном подписании Обамеянга

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном подписании его клубом форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Трансфер Обамеянга? Мне нечего сказать по этому поводу. Будет лучше, если все останется в тайне. Пресса опубликует информацию по нему, когда его будущее будет более ясным. Мы не приблизились ни по одному из трансферов, кроме ухода Санчеса", - приводит слова наставника "канониров" The Sun.

Напомним, ранее Венгер прокомментировал возможный обмен Санчеса на Мхитаряна. | soccernews.ru