Венгер высказался о возможном приходе в "Арсенал" Карло Анчелотти

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Венгер высказался о возможном приходе в "Арсенал" Карло Анчелотти

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о том, что Карло Анчелотти может сменить его на посту тренера "канониров".

"Не знаю, кто заменит меня в "Арсенале". Если ты работаешь тренером, то ты должен относиться к этому так, будто ты всегда будешь работать им в этом клубе. Я верю в то, что в футболе каждый должен делать свою работу. Моя заключается в подготовке команды к очередному матчу. Что касается тренерства, то это решение принимает совет директоров, а я не хочу брать на себя их работу" - цитирует Венгера Goal.com.

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