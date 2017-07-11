Венгер высказался о возможном уходе Санчеса и Бельерина

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном уходе из его команды форварда Алексиса Санчеса и защитника Эктора Бельерина.

"У игроков есть контракты, и мы ожидаем, что они будут соблюдать эти контракты. Это то, чего мы хотим", - приводит слова наставника "канониров" sport.es.

Кроме того, Венгер подчеркнул, что текущий сезон не обязательно будет последним для Санчеса в "Арсенале".

Напомним, Венгер прокомментировал возможный трансфер Лемара. | soccernews.ru