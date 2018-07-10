Венгер высказался об игре Озила на ЧМ-2018

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением об игре хавбека сборной Германии Месута Озила на ЧМ-2018.

"Я прекрасно знаю, что Озил исключительный игрок, но и он, и Гюндоган пострадали от того, что случилось до начала мундиаля. Озил - парень, который нуждается в поддержке. Ему не нужны споры. Я наблюдал за его игрой и видел ситуации, когда он мог двигаться вперед, прогрессировать, играть более вертикально.

Наблюдал за его игрой и думал: "Ну же, это ненастоящий Озил, не тот парень, способный убивать, которого я знаю". Он неплохо играл, но думаю, что не чувствовал полной свободы" - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что Озил и Гюндоган перед ЧМ-2018 встретились с президентом Турции, после чего их раскритиковали фанаты сборной Германии.

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