Венгер высказался об игровой форме Озила

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался об игровой форме полузащитника своей команды Месута Озила.

"Озил много работал и набрал отличную форму. Именно поэтому вы видите, насколько он опасен. Он всегда отлично играет с технической точки зрения, но он стал лучше относиться к своим обязанностям. Именно этого мы и хотели от него. В современном футболе от игрока многое требуется в физическом и психологическом смысле. Сейчас Месут находится в значительно лучшей форме, чем раньше" - цитирует Венгера Sky Sports.

В этом сезоне 29-летний Озил сыграл за "Арсенал" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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