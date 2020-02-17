Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков



Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о решении УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках сроком на два года за нарушения финансового фэйр-плей.

"Я всегда одобрял контроль над финансовыми правилами. Клубы должны оперировать теми суммами, которые заработали. Таковы правила. Безусловно, они нуждаются в улучшении, но сейчас они такие.

В спорте нужно побеждать соблюдая правила. Мы чествуем победителей, но должны знать, что они все сделали по правилам. Если правила не уважают, то это ненастоящий спорт", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Не пропустите: Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках. | http://soccernews.ru