Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков

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Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о решении УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках сроком на два года за нарушения финансового фэйр-плей.

"Я всегда одобрял контроль над финансовыми правилами. Клубы должны оперировать теми суммами, которые заработали. Таковы правила. Безусловно, они нуждаются в улучшении, но сейчас они такие.

В спорте нужно побеждать соблюдая правила. Мы чествуем победителей, но должны знать, что они все сделали по правилам. Если правила не уважают, то это ненастоящий спорт", - приводит слова Венгера Sky Sports.

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