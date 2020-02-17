Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о решении УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках сроком на два года за нарушения финансового фэйр-плей.
"Я всегда одобрял контроль над финансовыми правилами. Клубы должны оперировать теми суммами, которые заработали. Таковы правила. Безусловно, они нуждаются в улучшении, но сейчас они такие.
В спорте нужно побеждать соблюдая правила. Мы чествуем победителей, но должны знать, что они все сделали по правилам. Если правила не уважают, то это ненастоящий спорт", - приводит слова Венгера Sky Sports.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
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|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18