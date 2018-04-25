Венгер: "Высоко ценю Луиса Энрике"

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Венгер: "Высоко ценю Луиса Энрике"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи, которые ему в преемники записывают испанского специалиста Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона".

"Я не хочу оказывать влияние на выбор следующего наставника, но, конечно же, я высоко ценю Луиса Энрике", - приводит слова наставника "канониров" BBC.

Напомним, ближайшим летом Венгер покинет "Арсенал" после 22-х лет работы в нем.

Не пропустите: Венгер признался, что решение об уходе из "Арсенала" принимал не он. | soccernews.ru

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