Венгер выступил за отмену финансового фэйр-плей

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Венгер выступил за отмену финансового фэйр-плейГлавный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что финансовый фэйр-плей в футболе необходимо отменить. 

"К финансовому фэйр-плей возникают новые вопросы. Я поддерживаю эту идею, но не верю в то, что она может существовать. В футболе создали правила, которые мы сами не можем соблюдать.

Сейчас мне бы хотелось избавиться от финансового фейр-плей, потому что есть множество законных способов обойти правила. Не думаю, что они достаточно строгие, чтобы их соблюдали", - отметил француз.

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